Gran Hermano: Liquidaron a Camila por intentar besar a Marcos mientras dormía

sábado, 18 de febrero de 2023 00:00

Los seguidores del reality Gran Hermano, atentos a todo lo que pasa dentro de la casa, siguen a diario por Pluto TV todo lo que hacen los participantes, sobre todo sus favoritos.

Uno de ellos es Marcos, quien supo sembrar el cariño de la audiencia con sus actitudes genuinas y su forma de ser tranquila y amorosa. En ese marco, Camila, su compañera, fue "liquidada" en las redes sociales cuando advirtieron que quiso besar a Marcos mientras intentaba dormir.

Uno de los usuarios de Twitter compartió el recorte de un momento que se volvió viral y en el cual se puede ver que Marcos estaba ya dormido y Camila se tira sobre su cama. El salteño se despertó sobresaltado y la pianista intentó hablar con él. "Dale, reite. La vida es una sola", le dijo Camila.

Antes de irse del cuarto, Camila intentó darle un beso a Marcos pero, según se apreció, el joven le corrió la cara.

"Hermana no podes ser tan PESADA", "me saca, insufrible", "dios que pesada, me genera violencia", "Yo lo voy a decir. Si el fuese Camila todos hablarían de q ESO ES ACOSO, y si, lo es. Pesada de mierda", "por la seguridad física y mental de marcos… camila al 9009", "Le quiso robar un beso como 5 veces", "Que asco me da está minaaa dios flaca está duermiendo déjalo en pazz", "Me llegas a despertar así y termino presa", fueron algunos de los mensajes que los usuarios le dejaron a la rubia.

Mirá el video: