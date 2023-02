Tras la salvación de Romina en Gran Hermano, se conoció quién es "Gran Primo"

viernes, 17 de febrero de 2023 17:14

El martes pasado Romina Uhrig ganó la prueba del líder convirtiéndose en la líder de la semana y obtuvo el beneficio de no poder ser nominada y salvar a uno de sus compañeros de la placa.

Tras la gala de nominación, se supo quienes eran los posibles candidatos a abandonar la casa. La primera en quedar nominada fue Camila (fulminada por Julieta y sin posibilidad de ser salvada), Nacho, Lucila, Daniela y Julieta, siendo Marcos el único en no ser nominado por sus compañeros. La ex diputada debía elegir entre uno de sus compañeros para evitar que lleguen a la gala del domingo.

Al momento de elegir, Romina aseguró que tenía una decisión tomada pero que la cambió después de hablar con ‘Gran Primo’. “Estoy muy confundida. Hoy me confundí más porque hablé con ‘Gran Primo’ y ya tenía tomada la decisión, pero me dijo unas cosas que me hizo confundir mucho”, comenzó la participante antes de revelar que Julieta sería la salvada.

Gran Primo,el suplente de Gran Hermano le dijo a Romina que cayó muy mal en la gente la fulminante a Camila.Q en una semana todo cambia.Y q corría riesgo Julieta de irse.Romina iba a salvar a Daniela q la ve más débil pero esa charla cambia su salvación.Moraleja:Julieta ACOMODADA pic.twitter.com/mCbIo0CIHJ — @adrianabravista (@adrianabravist6) February 17, 2023

Ante esta declaración, los televidentes se manifestaron en las redes sociales y Santiago Del Moro explicó quien era ‘Gran Primo’. “El Gran Primo es el psicólogo. Ellos lo llaman al confesionario y hablan con él todo el tiempo. Ella se agarra de ahí, cada uno juega la carta que quiere”, sostuvo.

Después de finalizar la gala de salvación, Romina y Julieta fueron captadas por las cámaras hablando del tema. “Estaba por salvar a Dani cuando Gran Hermano me dijo…”, comenzó Romina y rápidamente fue interrumpida por Julieta: “Lo que ya me contaste, no lo repitamos”. Tras este momento, se cortó la escena.

Esta situación enfureció a los seguidores del programa en Twitter y comenzaron a denunciar fraude. “Che la producción de GH no piensa dar un comunicado de todo lo que pasó? En vivo y en directo Romina y Julieta hablaban de cómo 'Gran Primo' condiciona sus decisiones en el confesionario, es gravísimo esto pero seguro lo dejan pasar como si nada”, expresó una usuario de la red social.

“La salvo por ‘sugerencia’ de GH, todo arreglado para que gane Julieta. Se ven mucho los hilos en este gran hermano”, “El Gran Hermano más Tibio y arreglado de la historia”, “Está todo arreglado, Julieta y Daniela ya tendrian q estar afuera, Gran Hermano eran los de antes”, fueron algunos de los comentarios que se podían ver en Twitter.