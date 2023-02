Daniela se sacó las pestañas postizas: "las mías lucen impecables"

viernes, 17 de febrero de 2023 15:23

"Mis pestañas lucen impecables". Con estas palabras, Daniela Celis definió cómo se encuentran hoy sus pestañas naturales a pesar del proceso de largo tiempo con postizas adheridas a las mismas. La participante de Gran Hermano hizo este viernes una limpieza profunda de las mismas y para ello contó con la colaboración de Lucila "la Tora".

La "pestañera", como se la conoce, empezó el proceso de limpieza sola en la habitación, sentada entre medio de dos camas y frente a la mesa de luz. Con toda la atención, se las fue sacando una por una, haciendo uso de dos cepillitos, y luego llegó su compañera para agilizar el proceso.

"Van a ver que mis pestañas lucen impecables", aseguró mientras la Tora hacía el trabajo. Siempre siendo muy precavidas de que las cámaras no le tomen el rostro, Daniela reveló que en la primera etapa del reality, antes de quedar eliminada por primera vez, hacía mucha limpieza en sus ojos sacándose las pestañas: "en la primera temporada vivía sin pestañas. Tal vez al ser tantos no se notaba".

Daniela le mostró a Nacho su rostro sin pestañas postizas pero tuvo cuidado de que la cámara no la tomara

"Estoy segura que hay gente que cree que no tengo pestañas", bromeó con la Tora y aclaró: "si no tengo cómo me van a poner las pestañas, hay que tener". Luego destacó que las suyas naturales son de por sí largas y arqueadas: "yo me hago lifting y por eso las tengo súper largas".

En un descuido la cámara la enfocó sin las pestañas postizas.

Ante esto, Lucila destacó: "tenés altas pestañas" y luego confesó: "a mi se me achicharran con el lifting, por eso lo hago pelo por pelo".

Finalmente Lucila fue la encargada de hacer el proceso inverso colocando las pestañas limpias sobre las naturales para que Daniela recupere su look habitual.