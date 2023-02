Tensa calma en "Gran Hermano": Julieta, pendiente si delatan su fulminante a gritos

jueves, 16 de febrero de 2023 15:33

Julieta Poggio usó la "Fulminante" en "Gran Hermano" (Telefe) y con ello, mandó a placa a Camila Lattanzio, quien quedó debilitada en la casa al ser eliminado Walter "Alfa" Santiago. La joven, antes de votar, había pedido al fandom del reality que no la delataran a los gritos, como pasó con otras jugadas y nominaciones.

Esta mañana, charlaba con Daniela Celis en el jardín de la casa y estaba pendiente. "Está retranquilo el día", dice Disney a lo que "Pestañela" agregó: "mirame, no gritaron nada. Yo pensé que iba a hacer una catarata... como nos pasó". Julieta le respondió: "no... pero es distinto; es distinto".

Daniela se sorprende que hasta ahora nadie vino a gritar, Julieta le cuenta lo que dijo en el confesionario y terminan hablando de Coti hasta que cortan#GH23 #GH2023 #GranHermano #GH2022 #GH22 #GranHermanoArgentina #GHArgentina pic.twitter.com/3Bvp0YGY42 — Chizitos (@UnChizito) February 16, 2023

Y la participante le confesó qué dijo en su nominación: "le dije: yo me acuerdo que una persona a la que acá le vinieron a gritar "traidora"... y no se equivocaron con esa persona". "¿Así dijiste?", acotó Daniela. "Dos veces no me va a pasar", agregó Disney.

Daniela hizo un mea culpa por darle una oportunidad a Camila y ambas coincidieron en que se equivocaron. ¿Alguien destapará la fulminante?