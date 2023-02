Santi Maratea habló de su presunto romance con Guillermina Valdés

jueves, 16 de febrero de 2023 19:10

Durante los últimos días comenzaron a surgir los rumores de romance entre Santiago Maratea y Guillermina Valdés. Las distintas versiones que circularon en diferentes portales y programas de espectáculos fue que se los vio juntos en Mar del Plata.

Según revelaron, el influencer habría visitado a la ex de Marcelo Tinelli en "La Felíz", dónde Guillermina se encuentra haciendo temporada de teatro. La actriz forma parte del elenco de "39 escalones" junto a Facundo Arana, Freddy Villarreal y Maxi de la Cruz.

Sin embargo, Maite Peñoñori aseguró en Intrusos que esta no sería la primera vez que habría un encuentro entre el influencer y la actriz. La periodista mostró imágenes del influencer esperando un pedido en una hamburguesería de Palermo, mientras la actriz lo espera en el auto.

Además, Peñoñori remarcó que la posible pareja habría pasado San Valentín juntos. "La idea era que nadie los vea", destacó.

En LAM, fue Yanina Latorre quien escribió al influencer para aclarar los rumores. "Me está escribiendo Santi. Me insistió dos veces con que son amigos. Me dijo: 'nos tomamos un café dos veces'", dijo la periodista tras los mensajes del influencer que hace campañas solidarias.

Sin embargo, Ángel De Brito y el resto de las angelitas no quedaron conformes con la respuesta de Santiago. "Hay algo que me hace desconfiar. Después analizamos juntos ese chat", le respondió el conductor a Yanina.

Y agregó: "Maratea odia a Tinelli así que es la venganza perfecta". Según Ángel, los conflictos entre Santiago y Tinelli comenzaron cuando el conductor estuvo en los Martín Fierro Digital. "Se acuerdan que usó una remera que decía 'Tinelli no es influencer'", recordó De Brito.