Nuestro Amor Eterno: Senem descubrirá quién es Günes realmente

jueves, 16 de febrero de 2023 00:00

Una está en la ficción desde el principio de la historia. La otra se sumó en la Tercera Temporada. Ambas estaba unidas en el pasado y ahora eso quedará al descubierto en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo título original es Istanbullu Gelin, sorprenderá este viernes con una relación que nadie pensó.

Se trata de Senem y Günes, las dos mujeres que tienen un pasado en común y que poco a poco se irá develando a lo largo de la trama. Hasta ahora ninguna de los dos personajes coincidieron juntos en la historia pero será hasta ahora cuando un hecho puntual las sacudirá.

"No pudiste reconocerme pero yo te reconocí en cuanto te vi. Yo no he cambiado en nada pero tú has cambiado demasiado, hasta te cambiaste el nombre", lanzará Senem al ver a Günes y dejándola expuesta en un momento que ella nunca lo imaginó.

Es que la tía de Süreyya no sólo la reconocerá sino que además destapará su verdadera identidad. "Asime era buen nombre, ¿por qué no te gustó?", le preguntará Senem dejando en jacke a la empleada de Ülfet quien hasta el momento se presentaba ante el mundo como una gran diseñadora de moda.

¿Quién es hasta ahora Günes?

Günes Köksal (Nihal Yalçin) es una mujer que se presentó ante Adem con un pasado muy duro. Según relató, tuvo que escapar de su casa porque su madre no la quería y su padrastro abusaba de ella. Cayó a un cabaret, donde trabajó desde muy chica haciendo la indumentaria para las chicas y estuvo ante situaciones muy duras.

Lejos de su pasado, este personaje ahora es empleada y mano derecha de Ülfet Kavakli (Meral Çetinkaya). La joven es muy inteligente y maneja una gran capacidad en materia de diseño, presentación y comercialización de ropa de moda. Por eso es la única amiga y mayor confidente de Ülfet, lo que le permite ser la gerente de las tiendas Pera.

Este personaje es además quien buscará conquistar el corazón de Adem. La chica tuvo un acercamiento muy especial a él y la química no tardó en darse y quedar a la vista en una cena que ambos tuvieron.

Sin embargo, él luego se expresó sin el deseo de empezar una relación con ella y Günes le aclaró que ella no apostará a una relación en la que una de las partes sigue atado al dolor.

Pero su verdadero perfil aún no termina de darse a conocer y en este camino será fundamental el rol de Senem.