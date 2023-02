Marcos Ginocchio confesó su sueño tras salir de "Gran Hermano": "quiero recorrer toda la Argentina"

jueves, 16 de febrero de 2023 15:53

Marcos Ginocchio cautiva por su simpleza en "Gran Hermano" (Telefe), la misma que le cuestiona parte del fandom que no lo vio hacer jugadas para perjudicar a otros participantes. En una charla con Camila Lattanzio, afirmó que antes que irse de Argentina, prefiere primero conocer su país.

"Creo que a vivir (a otro lugar), no sé si me iría. Argentina me encanta, me encanta todo. Sí me iría a conocer", contó el Primo. "Es muy diferente; yo creo que la gente como la de Salta es diferente; para bien. Acá somos otro tipo de gente. No sé si me iría... pero para cambiar el aire", agregó Camila.

"Irte a un lugar a conocer y volver; te llena el corazón", confesó. Camila le contó que uno de sus amigos se va a España y él, insistió: "a mí me encanta conocer las provincias de Argentina. Eso me encanta porque Argentina tiene de todo. Imaginate: tiene desde el lago más frío a lo más caluroso que hay; desde nieve a playas. Tiene de todo: campo, ciudad, ¡es tan lindo! Quiero conocer mucho las provincias, porque todas son lindas, todas son lindas en algo, que si sabés verlo lo podés super aprovechar. Y estás cerca, estás acá. Me gustaría ir provincia por provincia".

Camila, que está nominada esta semana por la fulminante que hizo Julieta, dijo: "ese es un plan que tengo pendiente. No conozco Salta, Jujuy, muchos lugares. Estuve Córdoba, San Luis pero quiero conocer más ".