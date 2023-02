Silvina Luna reveló que necesita ser trasplantada para seguir viviendo

miércoles, 15 de febrero de 2023 00:00

La ex vedette y modelo, Silvina Luna, transita una vez más un difícil momento de salud en el que confesó que necesita un trasplante de riñón para seguir viviendo.

La morocha sufre problemas en los riñones como consecuencia de las las intervenciones estéticas realizadas por el doctor Aníbal Lotocki, el médico acusado de mala praxis por varios famosos.

"Quiero que cuentes que hace 12 años me cambió la vida. Mi riñón se tiene que enchufar en una máquina 4 horas tres veces por semana porque dejaron de funcionar. Estoy en lista de espera para un trasplante renal en el INCUCAI”, reveló Silvina tras una entrevista que Intrusos le hizo al médico.

En los mensajes que intercambió con el panelista Guido Zaffora, también le habló directamente a Lotoki: “Él esta preocupado por sus hijos, yo estoy preocupada por mi vida”.

Tiempo atrás, en diálogo con GENTE, Luna había dicho que “por querer mejorar o tener una exigencia sobre mi cuerpo me hice una cirugía y a partir de ahí tuve el problema que es de público conocimiento. Empezó un camino de decir ‘por acá no es’ por lo que comencé a hacer terapias que hoy comparto en mi proyecto con referentes que me dieron herramientas y vinieron a sumar”.