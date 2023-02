"Si hablabas no te llamaban para trabajar": Georgina Barbarossa recordó una dolorosa situación de abuso

miércoles, 15 de febrero de 2023 14:53

Georgina Barbarossa generó repercusiones en redes sociales al hablar de una situación de abuso que sufrió cuando recién comenzaba su carrera como actriz. Relató que fue Jorge Porcel, por entonces uno de los actores más exitosos del cine argentino, quien se aprovechó de su vulnerabilidad. Además, estaba embarazada.

Georgina, al frente del programa "A la Barbarrosa", el más visto de la mañana y que se emite por Telefe, recordó en entrevista con Marcelo Polino: “lo que hacía Porcel ahora no se puede hacer más. Con él pasé una situación horrible, horrible, de acoso. En ese momento había una idea de que si hablabas no te llamaban para trabajar. Pero bueno, que hablen. A mí no me importó nada porque, realmente, fue una persona sumamente desagradable”.

La conductora dijo que en su momento no denunció la situación porque necesitaba trabajar y, además, si su marido se enteraba del episodio iba a matar al capocómico. “Porcel era un desagradable. Yo estaba embarazada. Las cosas que me decía aún embarazada. Estaba embarazadísima, te lo juro por dios. Eso se llama pan amargo, señores”, detalló Georgina.

En redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo hacia Georgina y agradecieron por visibilizar el dolor que pasaron muchas jóvenes artistas, décadas atrás y cómo se avanzó en los derechos de la mujer.