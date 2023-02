Gran Hermano: batacazo de Romina como nueva líder de la semana

miércoles, 15 de febrero de 2023 00:00

Este martes, en Gran Hermano, los participantes jugaron en una nueva prueba del líder que les exigió concentración y destreza al máximo para superar un difícil desafío.

Una vez más, Romina quedó como finalista junto a Lucila "La Tora", que las llevó a jugar una ajustada etapa frente a la tensa mirada de sus compañeros que ya especularon con la nueva líder de cara a la gala de nominación de este miércoles.

En este marco y tras superar a su compañera, Romina se consagró ganadora y por ende, líder de la semana. De esta manera, se ganó lo más importante en la etapa final del reality, la inmunidad para ir a placa.

Así comenzaba la prueba del líder uD83EuDEE1 ¿Quién será el próximo ganador? ?? Mirá #GH2022 gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktsoMR2 pic.twitter.com/8bDKPTDprf — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 15, 2023

Cabe recordar que Romina enfrentó mano a mano a Walter "Alfa" el último domingo, cuando el sexagenario quedó eliminado del reality. La ex diputada se quedó por elección de la gente y celebró el triunfo.

Romina es la nueva líder de la semana uD83DuDE4C No te pierdas nada de lo que pasa en #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GH2022 pic.twitter.com/c5zqihPEed — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 15, 2023

A menos de 24 horas de que Walter "Alfa" Santiago abandonara la casa de Gran Hermano, Romina Uhrig rompió el silencio y habló de lo que la llevó a alejarse de quien era su mejor amigo en el reality desde que empezó. La ex legisladora, le ganó en la etapa de medición del público este domingo en la noche y el sexagenario abandonó el programa con más del 52 por ciento de los votos.

Este lunes en la siesta, Romina abrió su corazón y le contó a Camila, Daniela y Marcos qué la llevó a cortar todo vínculo con él en los últimos diez días. "Acá uno lleva una carga, todos llevamos la carga acá adentro que nos cuesta. Yo me había metido más la carga de Alfa, realmente. Pero después dije 'no, pará, porque tengo que cargarla si a mi ya me cuesta, por qué me tengo que meter una carga más'. Ahí lo solté y listo. Traté de ayudarlo, estar con él pero es imposible. Luego dije 'voy a pensar en mi'", explicó la competidora en una charla tranquila que se llevó toda la atención de sus compañeros.