El periodista Fabián Rubino fue operado de urgencia tras sufrir un robo

miércoles, 15 de febrero de 2023 19:13

El periodista de América Fabián Rubino fue operado de urgencia luego de sufrir un robo en una confitería de Belgrano. El hecho ocurrió el último fin de semana y quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar.

Los videos muestran el momento en el que el periodista salió corriendo del lugar para atrapar al delincuente, menor de edad, pero se descompensó, golpeó su cabeza contra la vereda y se fracturó el dedo meñique de la mano.

Rubino se encontraba tomando un café en un bar ubicado en el cruce de las calles Zapiola y Juramento. Allí y mientras leía el diario un chico de 12 años se acercó a venderle un producto y es en ese momento en el que se llevó el celular.

Segundos después de que el menor se haya retirado del lugar el periodista observó que no tenía su celular y decidió perseguir al chico. Es durante la corrida que Rubino se desmayó y se llevó la peor parte.

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad

“Me caí. Nunca tuve un golpe así. Me dieron cinco puntos en la oreja, me operaron y me pusieron dos clavos”, relató el cronista al aire de América Noticias (América).

Durante el transcurso del noticiero el periodista contó con detalles lo vivido y expresó con tristeza el momento: “Entra un nene, porque era un nene de 12 o 13 años. Ya están preparados para eso. Ante el menor descuido, porque yo voy adentro para que no me roben afuera, el pibe tapa mi celular con unos pañuelos que estaba vendiendo”.

"Cuando se fue, yo dije por instinto ‘me robó’. Y me fijo y no tenía el celular. Y es ahí donde salgo y lo veo caminando mirando hacia atrás. Cuando me vio salió corriendo”, continuó.

Por último, explicó porque cree que se desmayó en la vía pública mientras perseguía al ladrón: “Salgo corriendo con los anteojos para leer. Y eso, más el calor, generó que me mareara”.

"Estoy bien. Tengo para un mes", contó el periodista en diálogo con NA.