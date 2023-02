Amor de Familia: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 15 de febrero de 2023 00:00

Momentos dramáticos se vivirán en Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Bizim Hikaye. El amor, la confusión y el dolor se conjugarán para sumar mucho dramatismo en la trama en la que una vida correrá riesgo: la del pequeño Sabash.

En el capítulo de este martes, Baris no pudo contener sus sentimientos con Filiz y le dio un beso que se hizo esperar mucho. Luego habló con su esposa, decidido a pedirle el divorcio porque no aguanta esta situación. Sin embargo, en medio de la discusión, el hijo de ambos se desmayó y la desesperación entró en sus vidas.

En el capítulo de este miércoles, Nihal le recordará a Baris la promesa que él hizo al momento de casarse. "No voy a dejar que mi hijo muera por que tu no puedas superar tu gran amor de vecindario. Lo prometiste. Prometiste que serías un buen padre. ¿Lo recuerdas?", le traerá a la memoria.

Luego lo pondrá contra la espada y la pared en sus sentimientos con una pregunta que parece tener una única respuesta. "No puedo dejar que le pase algo a mi hijo. Tu gran amor vale la vida de mi pequeño Sabash, ¿lo vale?", apuntará.

Lejos de todo esto, Filiz recibirá una noticia inesperada. Selim decidió dar un paso al costado en la representación de ella como abogado y en su lugar se presentará Nihat como el letrado que la acompañará en cualquier proceso legal del taller. Esto la sorprenderá y no dudará de que esto se dio a partir del desplante que ella le dio en la cena a la que fue invitada.

"Selim está bien, no se preocupe. Sólo que está ocupado y lo acompañaré con su caso", apuntará el abogado que a la vez es compañero del hombre que está enamorado de ella. A partir de esto, Filiz le llamará por teléfono para saber por qué él decidió alejarse.

"Ayer me tuve que ir de imprevisto. Te llamé pero no tuve suerte. Por esa razón no pude explicarte", le aclarará ella por teléfono a la vez que le confesará que quería escuchar de su boca que él estaba bien. "Nihat es un buen abogado, puede llevar tu caso tan bien como yo", le responderá de manera cortante y sin poder ocultar su malestar con ella.

Por otro lado, Fikri irá a la mansión con sus hijos y con Zeynep para tratar de recuperar la memoria. "Quedarnos en la casa de mi hermana es temporal. ¿Verdad papá?", le preguntará Kiraz sin embargo, él lanzará incrédulo: "Que locura, como si fuéramos a regresar. Es demasiado bueno para que sea real ... ¿por qué no puedo recordar ni un segundo de esta mansión?".