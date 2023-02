Qué dijo Fede Bal sobre los supuestos chats con Flor de la V

martes, 14 de febrero de 2023 16:50

Después de que Flor de la V usara el espacio de su programa para referirse a los supuestos chats que la involucraron con Fede Bal, en medio de la escandalosa separación del mediático con Sofía Aldrey, el actor se refirió al respecto y dio declaraciones sobre los presuntos hechos.

Tras una breve charla con grupo de periodistas a la salida de una nueva función de Kinky Boots, en Villa Carlos Paz, Bal fue consultado al respecto y a lo primero que se refirió fue a la repercusión que tuvo su separación y los memes que aparecieron en las redes sociales

“Los tomo como lo que son, son bromas. Es algo que a la gente le divierte”, dijo. Posteriormente, habló de los chats que lo involucraron con Flor de la V, y aclaró: “No tengo que hablar con nadie de nada”.

“Que hablen todo lo que quieran, está todo bien. Entiendo el juego y son chimentos. Me parece que los abogados son para cosas un poco más graves”, opinó.

Dentro de los mensajes que se difundieron, circularon conversaciones de hace muchos años con Lourdes Sánchez y con Flor de la V. Fue aquella última quien hizo un contundente descargo al comenzar Intrusos, el programa que conduce.

“Yo cuando me voy del programa me desconecto de todo, redes, conversaciones, pero me enteré de unos chats falsos entre Federico Bal y la señora. Voy a hablar de este tema, lo estuve pensando el fin de semana y la verdad que tengo como una sensación, un sabor amargo. Hay algo que sucede hace muchísimos años en el espectáculo puntualmente, que tiene que ver con la violencia que vivimos las identidades trans, travestis y trans”, comenzó mirando a cámara.

“Y en este caso puntual, yo quiero hacer foco en eso porque me parece que es por ahí la situación. Hoy Fede Bal está en el ojo de la tormenta, y cuando lo señalan a él, que habría tenido una relación con una mujer trans, lo ponen desde el lugar del prejuicio, de lo monstruoso. No era suficiente que él tenga historias con otras mujeres, sino que había que ponerlo en el lugar del pecado, del tabú, lo morboso. Y ahí es donde quiero entrar”, continuó en su descargo.

La conductora hizo referencia a su recorrido en los medios y el propio camino que tuvo que transitar. También hizo énfasis en su maternidad y en la llegada al mundo de sus hijos, Isabella y Paul, a la vez que continuó expresando sus sentimientos sobre la burla al colectivo.