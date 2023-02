Karina Jelinek subió una foto con su novia y después la borró: "Le dio vergüenza"

martes, 14 de febrero de 2023 19:30

En este 14 de febrero, Día de los Enamorados, muchos famosos decidieron usar sus redes sociales para postear románticos mensajes y fotos junto a sus parejas y celebrar el día de San Valentín. Ese fue el caso de Karina Jelinek, quien subió una foto con su novia, Flor Parise, aunque después la borró.

Las imágenes las subió a través de su cuenta de Instagram, donde se las vio a las dos juntas frente al espejo, desnudas y muy románticas. Pese a compartir con sus seguidores un momento especial, después la borró. "Perdón borré las fotos porque ahora le dio vergüenza, a mí no”, aclaró Karina Jelinek.

Ambas mantienen una relación desde hace 6 años y hace tiempo atrás Karina Jelinek dejó de esquivar la pregunta sobre la maternidad y confirmó que es un gran deseo que tiene pendiente. Sin embargo, no podía lograrlo de forma tradicional por lo que debía recurrir a la subrogación de vientre.

"Está súper avanzado y no veo la hora que se concrete: ser mamá me va a cambiar la vida. Y no es necesario estar en pareja para tener un hijo, yo puedo ser mamá y papá al mismo tiempo. Mi familia puede ocupar el rol del padre", confesó tiempo atrás en una entrevista para GENTE.

"¡Sé que voy a estar pendiente de todo! Yo, en realidad, sueño con tener 5 hijos porque me encantaría adoptar. Pero sé que es un proceso muy difícil, que te ponen muchas trabas y eso me asusta un poco. Pero, si me preguntás cómo me gustaría ver mi casa hoy, no lo dudo: con 5 chicos corriendo por el parque", reveló.