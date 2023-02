Romina tras la salida de Alfa: "traté de ayudarlo, estar con él pero era imposible"

lunes, 13 de febrero de 2023 16:06

A menos de 24 horas de que Walter "Alfa" Santiago abandonara la casa de Gran Hermano, Romina Uhrig rompió el silencio y habló de lo que la llevó a alejarse de quien era su mejor amigo en el reality desde que empezó. La ex legisladora, le ganó en la etapa de medición del público este domingo en la noche y el sexagenario abandonó el programa con más del 52 por ciento de los votos.

Este lunes en la siesta, Romina abrió su corazón y le contó a Camila, Daniela y Marcos qué la llevó a cortar todo vínculo con él en los últimos diez días. "Acá uno lleva una carga, todos llevamos la carga acá adentro que nos cuesta. Yo me había metido más la carga de Alfa, realmente. Pero después dije 'no, pará, porque tengo que cargarla si a mi ya me cuesta, por qué me tengo que meter una carga más'. Ahí lo solté y listo. Traté de ayudarlo, estar con él pero es imposible. Luego dije 'voy a pensar en mi'", explicó la competidora en una charla tranquila que se llevó toda la atención de sus compañeros.

La mujer contó lo que vivió este tiempo en un contexto muy difícil, que se caracterizó por la frialdad, indiferencia y nulidad del diálogo con él. "A mi ya me costaba un montón de cosas acá adentro como extrañar, pensar, la cabeza. No me parecía justo con todo lo que pasó. Yo con él nunca fui mala, al contrario traté siempre de ayudarlo, apoyarlo. ¿Sabés la cantidad de veces que vinieron los compañeros y me dijeron 'Romina los chicos te ven mal, estás todo el tiempo con Alfa'?", confesó.

Luego recordó una charla que tuvo con "el estratega" que le dijo lo que se veía en la casa de su relación con Alfa: "una vez Agustín me dijo que yo me juntaba con Alfa para hablar mal de los otros. Pero nada que ver. Siempre trataba de calmarlo para que no esté enojado, para que no se llene de cosas malas. Le decía que no se hiciera problemas".

"Él antes lloraba mucho y se ponía muy mal porque extrañaba mucho. Extrañaba a sus amigos, se ponía a llorar por su nieta. Extrañaba a su hija, el afuera, su auto, sus cosas. Alfa siempre se levantaba todas las tardes soñando y se levantaba llorando. Al principio era pelear todos los días con alguien distintos. Al principio fue muchos problemas. Siempre traté de calmarlo", confesó en la emisión que se vio en vivo por Pluto TV.

Finalmente destacó: "Se que me terminaban nominando por Alfa. No me interesaba porque no veía nada malo en Alfa. Era cascarrabias pero no hablaba cosas. Pero luego empezó a hablar y no me gustaba". En este contexto, Romina le confesó a Marcos que Alfa "hizo un comentario" de él que a ella no le gustó y tuvo "formas de hablar" que la hicieron pensar que "no era la persona que yo creía, que antes hablaba bien".