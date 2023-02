"Me equivoqué en enfrentar a Romina": habló Alfa tras la eliminación de "Gran Hermano"

lunes, 13 de febrero de 2023 22:47

Walter "Alfa" Santiago tuvo semanas picantes en "Gran Hermano" (Telefe) y dinamitó su salida del reality que incluso tuvo su propia polémica. No pudo llegar al estudio de la gala por una manifestación de trabajadores de televisión en la puerta de la casa. Como figura central del debate del lunes. Entre sus primeras frases, dijo que se equivocó en su accionar frente a Romina Uhrig.

"Es un juego y la gente quiso que me fuera por varias cosas que pasaron en las últimas semanas. Me di cuenta de varias cosas; me equivoque en actitudes. Me equivoqué en haber enfrentado a Romina pero hubo cosas que me dolieron por el juego. No tengo nada personal contra nadie y Romina jugó mejor y me quedé afuera", dijo.

Santiago del Moro señaló si alguna vez se sintió poderoso y que si eso se le volvió en contra: "no, nunca me sentí el amo de la casa. te juro que no. Siempre fui el mismo desde el primer día. Podría haber quedado a fuera en cualquiera de las tres placas. No tengo ni 20, ni 30, ni 40 años. Tengo 60 años y cambiar la manera de ser, no es fácil. Soy un tipo jodido, cabrón, no tengo medias tintas".

El conductor destacó su buena relación con Romina y el quiebre a partir de su relación con Camila. "Tuve diferencias con la forma de jugar dentro de la casa. Te olvidás de cámaras y micrófonos y todo lo que pasa allí se potencia. Si tengo una discusión con alguien allí, lo veía al rato. No es lo mismo que cuando estás afuera. Nunca fui intocable; al contrario: se rompía algo, era culpa mía; se perdía algo, era culpa mía", expresó.

Alfa señaló que tanto a Camila Lattanzio como a Ariel Ansaldo "los recibí con la mejor. Con Ariel hice bromas de entrada pero con Camila... hubo un vacío muy grande. Me partió el alma. Camila es una persona brillante, que más allá de sus errores y defectos, se destaca. No creo que Romina se pusiera celosa pero con Camila tuve una relación genial y fraternal".