Fin del juego para Alfa que abandonó este domingo Gran Hermano

lunes, 13 de febrero de 2023 00:27

Con fuegos de artificio y bombas de estruendo tirados fuera de la casa por desconocidos, que asustó primero a los participantes pero luego los alegró, este domingo abandonó la casa de Gran Hermano, Walter "Alfa" Santiago. El participante más polémico del reality se fue en un clima que sorprendió a muchos pero que sin dudas viene a cambiar la estructura del juego.

Lucila fue la primera en salir de placa con 5,61 por ciento de los votos a su favor. Luego quedaron, en un mano a mano, Romina Uhrig con Alfa "Santiago" y finalmente el público fue el que determinó. Con el 52,83 por ciento de los votos, el sexagenario se fue del juego frente al 47,17 por ciento que votó a Romina.

"Todos acá son uno contra seis. Nadie puede cobijar a nadie", lanzó Alfa al momento de despedirse de los demás participantes y luego pedirles que no canten el tradicional tema que venían dedicando a los jugadores que abandonaban el programa. Luego, a medida que se dirigía con la valija a la puerta de salida y veía los fuegos de artificio, responsabilizó de eso a "los peronchos".

Según indicó Santiago del Moro, fuera de la casa se armó una manifestación que evitó la posibilidad de que Alfa pudiera avanzar desde el lugar donde residen los participantes hasta el estudio del programa. Por ello, a diferencia de todas las demás emisiones, el nuevo eliminado del reality no pudo llegar al estudio del programa en vivo.

Por su parte, en la casa, todos los participantes tuvieron que encerrarse para no escuchar los gritos que venían de afuera. Pese a eso, las bombas de estruendo se siguieron escuchando. "Escuché que dijeron 'se viene la revolución'", lanzó Romina muy feliz tras la decisión del público y confiando en que quienes la apoyaron fueron especialmente peronistas.

El pedido de continuidad

Antes de salir de la casa, cuando la votación transitaba su última hora, Gran Hermano le pidió a Alfa y Romina que le dirigieran unas palabras al público desde el confesionario. El primero en hacerlo fue él, quien no dudó en exteriorizar todos sus pensamientos con respecto a quien fue su compinche en todo el reality y ahora la tenía en la vereda de enfrente.

Sin nombrarla expresó: "Quiero quedarme en la casa porque desde que entré soy el mismo, no soy diplomático, ni político, no busco votos, no busqué complicidades, no puse a nadie bajo mi mandato, siempre fui sincero, hice todo como soy, nunca me escondí detrás de un personaje".

Luego agregó: "no estuve fuera de la casa, no pude ver cómo era el manejo desde afuera... hay mucha gente que usa y utiliza a los demás con el objetivo de llegar a la final. Siempre me mostré tal cual soy como soy. Ésa fue mi manera de ser, mi actitud, siempre soy el mismo y no soy político".

Por su parte, Romina fue más escueta y sólo aprovechó esos minutos para pedirle al público que la acompañe. "Dios quiera que la gente me apoye para quedarme, para seguir y continuar. Se que es difícil porque la gente se encariñó con muchos de nosotros.

Siempre me demostré como soy, en mi forma. la gente lo sabe... agradecerle porque me acompañaron en cada placa y espero que en ésta me apoyen para seguir en la casa", finalizó.