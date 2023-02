Qué dijo Luciano Castro sobre la posibilidad de agrandar la familia con Flor Vigna

domingo, 12 de febrero de 2023 00:00

Instalado en Mar del Plata y apostando con todo a la temporada de verano Luciano Castro vive intensamente su amor con Flor Vigna. El protagonista de la obra teatral “El Divorcio” es un usuario muy intenso de las redes sociales donde comparte su vida personal y profesional.

“Flor jamás me va a plantear tener un hijo, no está en sus planes de vida”, fue una de las frases más destacadas que dijo en una entrevista en el programa Agarrate Catalina, programa radial que se emite por La Once Diez.

“Por ahora, ella quiere hacer música, actuar y ser artista, sumado a que ya tengo tres hijos”, señaló el actor. Yo tengo ganas de ser novio de Flor. Si justamente la estoy extrañando, es para no repetir modelos. Es una posibilidad que, para nosotros, ni se charla. Estamos muy tranquilos con eso”, expresó Castro.

El actor compartió para el cumpleaños de Flor Vigna un hermoso mensaje en las redes sociales. “¡Feliz cumple, Chinita de mi corazón! ¡Vamos que tenemos muchas cosas por hacer juntos! ¡Te amo!”, fue el mensaje que Luciano escribió en Instagram Stories sobre un enorme corazón rojo, arrobando a su novia.