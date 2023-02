"Debería llevar mi nombre": la China Suárez y una confesión en Nueva York

domingo, 12 de febrero de 2023 20:11

Lejos de la ola de calor que azota a gran parte de la Argentina y en compañía de su madre, la China Suárez se encuentra en Estados Unidos, a donde viajó para formar parte de un evento de una marca de gaseosas que tendrá a Rosalía como figura.

La actriz disfruta por estos días el frío de Nueva York y los buenos momentos los va compartiendo a través de su cuenta en Instagram. Allí publicó una foto donde se la ve con un outfit acorde a las bajas temperaturas. Con estilo de Boken, animal print, la rubia se mostró espléndida en el posteo de este sábado donde cosechó más de 117 mil Me Gusta. "Todo sintético", aclaró la joven ante las críticas por la posibilidad de que el atuendo fuera de leopardo.

Tras su recorrido por la Gran Manzana, la actriz mantuvo una videollamada con Rusherking que luego ella compartió en su historia de Instagram. Allí se ve al cantante compartiendo una sonrisa con ella.

Este domingo, volvió a sorprender a sus seguidores pero esta vez con un look red and black. La cantante compartió una serie de imágenes donde se la ve con doble campera y lentes oscuros. Como era de esperar, en dos horas, sumó más de 47 mil Me Gusta.

Más tarde, en su historia de Instagram, compartió un video en el que se ve una pizza con queso, champiñón y huevos fritos. "La pizza más rica de Nueva York. Es mi favorita, debería llevar mi nombre. El lugar es un refugio. También está en Miami", se la escucha expresar en el video.