"No lo quiero ver en mi vida": una participante de GH cortó el vínculo con su confidente

sábado, 11 de febrero de 2023 00:00

En el marco de una nueva gala de eliminación, en Gran Hermano dos participantes protagonizaron un tenso momento y una de ellas dio fuertes declaraciones sobre quien era "su compinche" dentro del reality.

Se trata de Romina y Walter "Alfa", quienes mantenían una relación que muchas veces fue analizada desde afuera como de "padres" dentro de la casa, pero que quedó totalmente rota después de que tuvieron una fuerte discusión por dichos del sexagenario sobre su actitud.

Ambos vivieron el incómodo momento cuando Julieta le hizo un comentario a Romina sobre dichos de Alfa. "Es como que dijo que lo querías hacer quedar mal y que esto es un juego, y que gana uno solo", sostuvo "Disney".

"Lo único que sé es que si hay un Dios, es que todo lo ve", declaró Romi, justo antes de que Alfa salga al patio y provocara su enojo. "Por favor que no venga para acá, no lo puedo ni ver", lanzó.

"Me siento mal y no soporto todas las cosas que dice, cómo habla de la gente, no, no, no, que no venga para acá", expresó la ex diputada.

"No lo quiero ver en mi vida a una persona así, tan mala (...) Que pase rápido y sea el domingo. No quiero convivir más con él. Decí que las tengo a ustedes, que fueron realmente mi sostén acá", finalizó en referencia a Julieta y Daniela.