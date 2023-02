"Está potente el olorcito": Marcos se despachó contra Julieta en Gran Hermano

sábado, 11 de febrero de 2023 00:00

De a poco, Marcos Ginocchio va resaltando cada vez más su juego dentro de la casa de Gran Hermano, donde por mucho tiempo fue nominado y no tenido en cuenta por sus compañeros, pero que ahora hablan cada vez más de él ya que supieron que el salteño se ganó el cariño de la gente.

En este marco, la mayoría de las cosas que dice y hace no pasan desapercibidas en las redes sociales, donde en las últimas horas se mostró un comentario que tuvo con Julieta cuando ordenaban la casa.

"Está potente el olorcito a pata de la Juli", lanzó Marcos cuando se encontraba junto a Poggio y percibió un aroma que no fue de su agrado. El comentario exaltó a la joven que rápidamente le contestó: "¿Qué pata? Yo no dejé mis medias, esas no son mías", lanzó en referencia a unas medias de las, al parecer, provenía el olor.

Marcos le hizo una fuerte revelación a Romina sobre su juego

Marcos le dijo a Romina que el miércoles en la noche cuando entró al confesionario a nominar, Gran Hermano le consultó sobre su forma de votar y él le reveló los motivos. "Me preguntó por qué nominaba así y yo le conté que era más que nada que era por afinidad, por cariño", comenzó confesando.

"Cada vez cuesta más porque a todos les tenes cariño, algunos más y a otros menos, pero sentía que era así y que, quizás de alguna manera, si las personas que se quedan, si yo les tengo cariño, ellos quizás nominan de la misma manera y es mutuo", agregó Marcos.

A menos de un mes de terminar el reality, el joven afrontó la gala de nominación sin quedar en placa y ahora, al igual que el resto, espera saber a quién salvará Julieta y quién será el próximo en irse.