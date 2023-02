Asli Enver, la protagonista de Nuestro Amor Eterno, firmó un contrato millonario

sábado, 11 de febrero de 2023 00:00

Las novelas turcas se ganaron el corazón de la audiencia desde hace varios años, fuera de su país de origen, Turquía. Junto a estas ficciones, sus protagonistas calaron ondo en sus seguidores con tramas que fueron desde el drama hasta la comedia romántica. Una de las actrices que supo ganar esa preferencia es Asli Enver que hoy en Argentina se la ve interpretando por Telefe la ficción Nuestro Amor Eterno (Istanbullu Gelin).

Dueña de una sonrisa fresca y con una belleza particular, Asli es una de las figuras turcas más cotizadas en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía. Es por eso que una vez que ella decidió dar un paso al costado en la actuación para dedicarse de pleno a su embarazo, no se preocupó por las posibilidades laborales. Y lo que vino después dio prueba de ello.

Es que recibió dos propuestas laborales que fueron definidas por la prensa turca como "millonarios". Según el portal Sabah, "recientemente hizo un acuerdo publicitario con tres compañías diferentes", que le generará un importante ingreso económico a su bolsillo.

La bella actriz renovó su contrato con un banco del que antes era rostro por 8 millones de TL (lira turca). Además habría extendido su contrato publicitario con una crema para la piel por 5 millones de TL hasta finales de 2023; e hizo un acuerdo publicitario con una marca para indumentaria de bebés por 5 millones de TL.

Asli actualmente transita su embarazo con su marido Berkin Gökbudak de manera intensa y muy feliz. Aún no trascendió qué mes cursa ni de qué sexo es. "El embarazo va bien. Todo está bien. Todavía no se sabe el sexo de nuestro hijo. No tengo antojos, Está yendo bien.", aseguró a la prensa turca que entre los tres contratos que firmó estaría sumando alrededor de 18 millones de TL.