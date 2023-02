"Tanto te voy a cog..": se filtraron los supuestos chats de Fede Bal

viernes, 10 de febrero de 2023 15:24

Escandalosa. Así es la separación que protagonizaron Federico Bal y Sofía Aldrey, tras una larga relación amorosa que atravesó difíciles etapas, entre éstas el cáncer que él padeció en el 2020. La pareja se conoció a fines de 2019 y si bien se creía que podía durar mucho tiempo más, finalmente llegaron a su fin con un final escandaloso en lo mediático.

Es que el hijo de Carmen Barbieri y de Santiago Bal habría sido infiel en más de una ocasión y ahora saltaron los chats que darían cuenta de esas situaciones. En LAM como en Intrusos, trascendieron algunas conversaciones privadas en las que él avanza con sus pretensiones con algunas famosas e incluso expresa cómo vivió, supuestamente, el hecho consumado.

“Ella (Aldrey) lo descubrió porque tiene una aplicación en el celular desde el que puede manejar el lavarropas de su casa. Es uno de esos lavarropas modernos. Y entonces vio cómo Fede, cuando se iban las minas de la fiesta, a las tres de la mañana, prendía el lavarropas y lavaba las sábanas”, explicó Yanina Latorre en LAM (América).

Según aseguró la panelista, Fede Bal habría sido infiel con una modelo brasileña llamada Anahí y con la modelo Claudia Albertario, quien además estaría separado del padre de sus hijos. En el mismo sentido Marcela Tauro en Intrusos (América) reveló que existían las conversaciones entre el actor y Estefanía Berardi pero esta última lo desmintió y amenazó con demandar por vía judicial a quien publicara esos supuestos chats.

En Intrusos, Tauro mostró un supuesto chat que habrían mantenido Fede y Estefi en el que se lee: “En un momento, te agarré del pelito y tu cara de placer me la quiero tatuar, Estefi”. Tras estas palabras de él, ella habría respondido con un emoji de amor: “Jaja, viste”.

Luego se ve que ella le pregunta si viaja y él responde con una alusión a su ex pareja (Aldrey): “Mañana al final, hoy me quedé, estoy cansado. Y tengo que encarar todo este desarme de las ropas y de las cosas de mi ex. Te la regalo”.

“Uh, qupe quilombo. Suerte con eso. Tus fans me escriben y me dicen que borraste fotos. Están en todo, me da risa”, dice otro fragmento del chat.

Con Claudia Albertario

El otro chat que trascendió es el de Federico con Claudia Albertario. “Tengo todos los chats de ellos. Creo que ella está separada, porque en uno de los chats ella le dice: ‘Dejé a los chicos con el padre’. Ahí entendí que tal vez están separados”, especuló Yanina Latorre en LAM sobre aquella mujer quien se casó en el 2014 y ahora no estaría en pareja.

En Twitter, la cuenta de la revista Paparazzi mostró una captura de una supuesta conversación entre Albertario y Bal. Ella le manda varias fotos íntimas que se toma adentro de un auto mientras se encontraba en un estacionamiento. “En un parking, me van a violar jaja”, le dice ella. “Tanto te voy a cog....”, le responde Fede. “No se ven” y “ahí hay más orto” son otras de las frases que intercambian.

En Twitter, Claudia publicó una larga carta en la que reveló cómo se siente con todo este escándalo y aclaró que es “mujer libre” porque está separada del padre de sus hijos. En el texto en Twitter comienza diciendo: "No tengo nada que ocultar, primero porque soy una mujer adulta, consciente de sus actos, de su vida y de su intimidad. Segundo porque con Jerónimo, el padre de nuestros dos milagros, nuestros hijos, estamos separados desde hacee muchos meses, una separación cordial, llena de amor y entendimiento porque construimos una familia que sigue sólida, aunque el amor se haya reinventado para nosotros en una amistad inquebrantable".

También, en el texto de esa carta admitió tener un vínculo con el actor: "A Fede Bal lo conozco hace muchos años, todos lo saben, nos han visto, somos amigos y nos adoramos... Hay veces que la amistad traspasa esa línea de amor fraternal. Ambos estábamos solos emocionalmente".