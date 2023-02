"Espantoso": Cristina Pérez fue duramente criticada en las redes sociales

viernes, 10 de febrero de 2023 10:45

Si algo tienen las redes sociales es que el usuario se expone a comentarios de halago como también a duras críticas. Y esto último es precisamente lo que ocurrió con Cristina Pérez quien este jueves recibió muy duras expresiones de sus seguidores a través de su Instagram.

Sucedió después de su presentación en Telefe Noticias (Telefe) junto a Rodolfo Barili. La periodista compartió en sus redes sociales el look que eligió para la ocasión y los seguidores no tardaron en expresar sus opiniones. Lejos de recibir palabras de gusto por el outfit que usó, las críticas llegaron con una catarata de mensajes.

El look que eligió para su aparición de este jueves en el noticiero líder en el rating, fue una vestido sumamente corto color claro con zapatos al tono. Precisamente por lo corto que era es que los seguidores le hicieron saber que no le quedaba bien y escribieron mensajes de todo tipo.

Algunos de esos mensajes fueron: "ese vestido es para una adolescente", "Tenés un lomazo! Pero no me gusta el estilo, para conducir un noticiero tan importante", "es un vestido feo, demasiado corto", "opino como la mayoría no es para vos ese vestido", "se parece a los vestidos de bebe le falta el bordadito adelante y el lazo con el moño atras", "te olvidaste la parte de abajo. Ya parecés conductora de canal 26".

El regreso a la TV

La semana pasada, Cristina Pérez volvió al ruedo con Rodolfo Barili tras disfrutar de unas merecidas vacaciones. De la mano de su receso de verano, la conductora permaneció unos días alejada de las redes sociales. Pero luego regresó con toda la energía para mostrar, entre otras cosas, sus looks.

Cuando volvió al ruedo laboral en Telefe Noticias compartió desde su cuenta de Instagram un video con unas palabras dirigidas as sus seguidores. Allí reflexionó sobre la importancia del concepto de "volver a empezar" tras el paréntesis de un descanso.

"Creo que la vida es eso, volver a empezar. Aunque parezca una rutina, la vida siempre es volver a empezar. Creo que es uno de los grandes secretos y aprendizajes que uno tiene que hacer siempre", enfatizó la conductora destacando la importancia de darle relevancia a los momentos que se viven.