Escándalo: aseguran que Romina rompió el aislamiento y pudo ver a sus hijas

viernes, 10 de febrero de 2023 20:23

Durante las últimas semanas, Romina Uhrig de Gran Hermano 2022 se mostró decaída por llevar tanto tiempo lejos de sus tres hijas. La ex diputada aseguró en distintas ocasiones no aguantar estar más en la casa por extrañarlas, sin embargo, surgió el rumor que en los últimos días la producción del programa le permitió verlas.

“Me llegó el rumor de que Romina habría visto a sus hijas, las habrían llevado con Juan, el psicólogo, para que no filtren información”, señaló Estefi Berardi en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri.

“Se dice que rompió la cláusula de aislamiento total y, así, poder pasar tiempo con ellas; también, estuvieron acompañadas de un psicólogo de GH para que no se filtre información”, sostuvo.

Según destacaron, las niñas habrían ingresado con el psicólogo de los participantes en un lugar donde no hay cámaras. “Tal vez lo hicieron para que no se vaya de la casa y eso no se vio al aire”, agregó.

Además, la producción le habría pedido a Romina que no le comente esta situación al resto de los participantes ya que todos querrían recibir visitas de sus familiares. Sin embargo, la hermanita le habría revelado la noticia a Julieta Poggio.

Mientras muchos seguidores del programa aseguran que esta situación es real porque Romina cambió su actitud, los fanáticos de la ex diputada sostienen que lo que le contó a Julieta fue parte de un sueño. Sin embargo, este clip no se viralizó ni en redes ni en el programa.

Romina esta semana se enfrenta a la placa después de mucho tiempo. La participante compite con Walter ‘Alfa’ Santiago y Lucila ‘La Tora’ Villar, y este domingo se sabrá cuál de los tres deberá abandonar la casa. Durante la noche del jueves, Julieta, su amiga dentro de la casa y líder de la semana, decidió no salvarla y sacó de la placa a Camila Lattanzio, sorprendiendo a todos los televidentes.