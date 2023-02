Amor de Familia: el duro pasado de Melisa Döngel, "Deniz" en la ficción

viernes, 10 de febrero de 2023 00:00

Sin dudas, Amor de Familia fue una de las ficciones que caló ondo en la audiencia desde el primer día que se puso al aire por la pantalla de Telefe. La novela turca de las tardes del canal, cuyo título original es Bizim Hikaye, tiene una trama fuerte que conjuga distintos problemas, todos atravesados por el amor.

Los protagonistas son Baris (Burak Deniz) y Filiz (Hazal Kaya) quienes se enfrentan a distintos desafíos para mantenerse juntos, aunque muchas veces no lo consigan. La historia actualmente transita la Segunda Temporada por Telefe y con esta etapa se sumó una nueva figura que vino a poner más adrenalina a los otros personajes.

Se trata de Deniz, una joven tan bella como soberbia que sin darse cuenta terminó enamorándose de Rahmet (Yagiz Can Konyali), el novio de su hermana. Este personaje está interpretado por Melisa Döngel, una actriz de 23 años que tiene un duro pasado.

La historia de la actriz

Melisa nació el 18 de septiembre de 1999 en Estambul, Turquía, y la vida la enfrentó a una situación muy difícil cuando era adolescente. Según publicó el portal turco Hurriyet, la chica fue abusada por su padre y eso la llevó a tener que someterse a un largo tratamiento psicológico.

Este conflicto la llevó a enfrentarse a él en Tribunales y que la justicia fallara a su favor, lo que permitió enviar a la cárcel a aquel hombre. Por este motivo además la actriz inició la custodia de su hermana para que no pasara por lo que ella pasó.

Desde la cárcel, el hombre pidió que enviaran a su hija de 17 años con su esposa separada en Rusia o que la tomaran bajo la protección del Estado. Sin embargo aquella mujer envió un mensaje desde Rusia pidiendo que Döngel se hiciera cargo.

Después de la noticia, Döngel recibió el apoyo de varios famosos turcos. Se enviaron miles de mensajes bajo el hashtag #YalnizDegilsinMelisaDöngel en las plataformas de redes sociales.

Tratando de borrar las huellas de su pasado, Döngel confesó en una entrevista brindada a la prensa turca, que ella quería ser psicóloga pero la actuación le abrió las puertas para independizarse: “En realidad, nunca pensé en ser actriz, lo único que quería era ser psicóloga. Por supuesto, la vida me llevó a la actuación. Pero cuando me involucré, me di cuenta de que la actuación y la psicología no van en direcciones opuestas. Al actuar, podemos asumir muchos personajes y ser un espejo de las situaciones sin salida en las que vive la gente. Espero que podamos ser un poco de guía”.