Un jurado reveló el particular motivo por el que no extraña grabar Masterchef

sábado, 9 de diciembre de 2023 00:00

La última temporada de Masterchef Argentina (Telefe) alcanzó buenas mediciones de rating y Wanda Nara cautivó a todos en su rol de conductora. Todo había terminado bien, y hasta el momento no brindaron detalles sobre la posibilidad de una nueva temporada, sin embargo, las declaraciones de uno de los jurados sorprendió a todos.

Lo cierto es que Donato de Santis destacó que no extraña las grabaciones del programa por un particular motivo. “Yo no extrañó Masterchef y te voy a contar por qué", subrayó el famoso en una entrevista en Mitre Live. Y agregó que " es muy lindo hacerlo y todo pero no lo extraño porque yo subo mucho de peso".

Posteriormente, el famoso expresó que constantemente tienen que estar probando las preparaciones de los participantes y eso no le ayuda para mantenerse en su peso ideal.

“Es un combo letal lo del estrés y la comida, estamos parados todo el tiempo", destacó. Y subrayó que son alrededor de 6 a 7 horas las que tienen estar en el lugar de grabación. "Yo hablo por mí pero los tres sufrimos lo mismo", cerró el famoso.