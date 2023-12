Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 8 de diciembre de 2023 00:00

Un momento clave si vivirá en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo nombre original es Kardeslerim, transita un tramo en el que un secreto está a punto de salir a la luz y la ambición podría recibir un fuerte golpe ante la humillación pública.

En el capítulo de este viernes, Doruk (Onur Seyit Yaran) invitará a Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) a compartir una película a la luz de la luna. Allí la chica se verá cautivada por la sorpresa que él le tendrá preparada. Es que montó una pantalla sólo para que los dos vean un film romántico.

"Doruk me alegro de tenerte. Tu estás en mi vida. Eres lo único que es bueno para mí. Me alegro que seas mi novio", expresará la joven en sus brazos a lo que él también destacará que se siente feliz de que ella lo haya elegido. "Gracias a tí soy el hombre más feliz del mundo".

Por otro lado, Sevval (Nihan Büyükagaç) le llevará la cena a Sevgi (Yildiz Kültür) y tendrán un fuerte cruce de palabras. La anciana, pese a estar quebrada en el hombro, permanece encerrada bajo llave en el depósito y su salud cada vez se deteriora más.

"Necesito que me traigas mis medicinas. Necesitas una prescripción y todas las que tengo están en casa de Ömer", le dirá la anciana pero esto enojará a la mujer: "mire señora me está complicando mucho las cosas y está colmando mi paciencia".

"Ya Sevval por favor, deja que me vaya. ¿Hasta cuándo me tendrás encerrada?. No le diré nada a nadie sobre lo que hiciste", suplicará la anciana quien luego prometerá: "no quiero nada, puedes quedarte con todo. En serio. Sólo te pido que me dejes salir de aquí. Por favor".

Ante esto, Sevval rechazará esta posibilidad y peor aún, la amenazará. "Desgraciadamente no puedo confiar en su palabra, querida suegra", apuntará y subrayará: "su hijo tendrá una reunión acá mañana. Necesito que no diga ni una palabra. ¿De acuerdo?. Le advierto que si no lo hace, la voy a dejar en esta bodega durante mucho tiempo. Entonces cállese por favor".