“No le hablo más”: fuerte cruce entre Karina La Princesita y Kun Agüero

viernes, 8 de diciembre de 2023 00:00

Días atrás se realizaron en Miami los premios Martín Fierro Latino, donde el ex jugador de la Selección Argentina, Sergio "El Kun" Agüero recibió una estatuilla.

En este marco, su ex pareja, la cantante Karina La Princesita Tejeda admitió que se cruzó con el streamers en Miami, y confesó que el encuentro no fue en buenos términos.

“El Kun se ganó un Martín Fierro Latino, ¿lo saludaste?”, le preguntó un notero. Al respecto, la interprete de “Corazón mentiroso” y “Con la misma moneda” respondió: “Ni en pedo. ¿Cómo lo voy a saludar? Yo no hablo más con la gente que pasó por mi vida hace mucho”.

“Chicos, pero pasó hace mucho eso. Yo tenía cinco años... Estaba en preescolar mas o menos cuando pasó eso”, agregó irónica.

En 2020, Karina se había referido a la relación fallida que tuvo con Sergio, y admitió que le provocó diferentes consecuencias, como por ejemplo no querer estar con otra pareja.

“Quedé espantada y no volví a tener nada estable, no estuve de novia nunca más. No quise”, dijo en aquel momento.