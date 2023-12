Huérfanas: avance del capítulo de este viernes

viernes, 8 de diciembre de 2023 00:00

Momentos tensos y dramáticos se viven en Huérfanas, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Kirgin Çiçekler. La novela transita situaciones en las que sus protagonistas están en exponencial peligro pero cada una por diferentes lados.

En el capítulo de este viernes, Songül (Gökçe Akyildiz) pasará sus primeras horas fuera de la casa de sus tíos pero también del orfanato. La chica no tiene dónde pasar la noche y mientras cena en un bar, dos hombres pondrán los ojos en ella.

"Que tal cariño, ¿estás ocupada hoy?", lanzará el primer hombre a lo que el otro irá con una propuesta que devela las intenciones: "¿qué pasa, ya tienes sueño? Acércate que te daré una cama". "No se atrevan a mirar, déjenme en paz", se defenderá la chica.

Lejos de ese lugar, Eylül (Biran Damla Yilmaz) empezará a sentirse mal. La chica comenzará con dolores de cuerpo, tos y fiebre. Ante esto Cemre (Hazar Motan) no dudará en ayudarla. "No me siento muy bien, me duele la garganta y tengo frío", revelará la chica", le dirá a su amiga quien recurrirá a cubrirla y acompañarla.

Por otro lado, Kemal (Cansu Firinci) recibirá una llamada que lo pondrá incómodo. Banu (Birgen Engin) se comunicará con él notoriamente molesta por la escena que vivió en su casa con su hija que fue a buscarla.

"¿Le diste mi número a mi hija?, ¿entonces cómo me encontró? haré que pagues por eso Kemal", advertirá la madre de Kader (Çagla Irmak) porque sabe que el único que tenía su contacto era él.