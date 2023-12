Nazarena Vélez reveló por qué le secuestró el perro a Daniel Agostini

jueves, 7 de diciembre de 2023 00:00

Luego de muchos años, la panelista de LAM, Nazarena Vélez recordó su relación con el músico Daniel Agostini y un dato llamó la atención de los televidentes del programa de Ángel de Brito. La reciente y flamante abuela dijo que tras la separación con Agostini, tuvo reacciones un poco violentas con él y su nueva pareja.

Los motivos es que presuntamente el músico no le dejaba ver a su hijo y por ello le rompió el auto, además de secuestrarle el perro.

“Él no quiso que yo vea al Chino por tres meses. Fue ahí cuando me vine de Córdoba haciendo Grimaldi y le rompí el auto. Tuve que contratar a Beccar Varela (abogado), fue todo un lío. Me saltó la térmica y fui a la casa, lo tenía al Chino con una reja y así lo abrazaba”, recordó sobre aquel momento.

“La puteé a la mujer, no sabés cuánto. ‘Pero flaca, abrime la puerta’. Ahí le rompí el auto y le secuestré el perro. Un asco. Pero yo estaba loca. Saca lo peor de mí", continuó en su relato.

"Hoy lo veo y lo pienso. ‘Vos sos una loca puta’, me decía”, agregó.