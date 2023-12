Trapitos al sol: la fuerte pelea de dos participantes del Bailando

miércoles, 6 de diciembre de 2023 18:03

A la ex participante de Gran Hermano Juliana Díaz le preguntaron en El diario de Mariana quiénes eran los participantes del Bailando 2023 que menos le gustaban. “A Kennys Palacios y Cami Homs les regalan nota. Algunos tienen ciertos permisos que a nosotros no nos dan, como por ejemplo nos han dicho que no podíamos llevar bandas en vivo y a otros los dejaron”, dijo la concursante.

Tras escuchar estas declaraciones, el estilista de Wanda Nara, Kennys Palacios, respondió que “comienza en nuevo GH. Tiene miedo de desaparecer si no sabe hacer nada. Yo tengo una profesión”.

Horas más tarde, le mandó un duro mensaje a Juliana, que hizo público desde su cuenta de X. “Mi chiquita, ya quisieras con tu carrera universitaria poder viajar la milésima parte de lo que viajé con mis cursitos. Por mis manos pasaron las figuras más importantes del país, e incluso internacionales”.

Luego le dijo que no estaba enojado porque la ex GH no estaba a su altura: “Tan bien te fue con tu carrera que te tuviste que encerrar seis meses en una casa para que gente te conozco y mostraste tus peores miserias que puede mostrar un ser humano como lo fue mentir descaradamente… chiquita… No estás a mi altura para generarme ni el más mínimo enojo”

“Quizá la diferencia es que mi carrera tiene salida laboral y no necesito hacer las payasadas que vos hacés para ser famosa y poder tener un ingreso. Dos besitos”, finalizó Kennys.