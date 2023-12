Majo Martino se quebró al revelar que tuvo cáncer de mama

miércoles, 6 de diciembre de 2023 15:25

En Mañanísima hablaron sobre la enfermedad que atraviesa Wanda Nara y Majo Martino acotó que “debe tener miedo”. Ese comentario le dio el pie a Carmen Barbieri para que la panelista pueda contar sobre su experiencia personal.

“Hace un año estaba tranquila en mi casa hablando por teléfono con mi novio de ese momento y sin querer me toco la mama y noto una bolita chiquitita. Llamo a mi ginecóloga y me fui a hacer una ecografía, ‘nada para alarmarse’ me dijo, pero me pidió e hacer una biopsia", comenzó a contar la panelista.

“Estaba por viajar a Carlos Paz y me quería hacer todos los estudios antes de irme. Me hice la biopsia y me dijeron ‘tarda como un mes’. 31 de diciembre, en Carlos Paz, ya habíamos debutado, recibo el diagnóstico y es cáncer de mama. No sabés el miedo, en plena temporada, recién arrancaba. Estaba con mi familia y la familia de Locho (Loccisano, su ex) en casa, con esa bomba en la mano”, continuó.

“Hablé con la ginecóloga, con el cirujano y me dijeron ‘te operás el 17 de enero’. No quería contar nada, estaba muy triste, muy asustada. Quería resolverlo. Cuando pasó lo de Wanda me puse tan mal, me puse a llorar y dije ‘pobre mujer, que te roben ese momento de procesarlo’”, siguió contando.

Luego llegó el momento de la cirugía: “Me operé el 17 de enero y a los 10 días volví y seguí con la obra de teatro. Fue una película de terror, tenía que hacer tratamientos. Locho estuvo conmigo, fue difícil para él porque no sabíamos cómo manejarnos”.

En marzo tuvo que hacerse un tratamiento de quimioterapia y rayos, a modo preventivo. “Mi mamá murió de cáncer de esófago hace dos años”, remarcó la panelista, que atravesó las seis sesiones y ahora puede continuar con su vida con normalidad.