La nueva de vida de Thiago Medina de GH, a dos meses de ser papá

miércoles, 6 de diciembre de 2023 00:00

Luego de su participación en Gran Hermano 2023, Thiago Medina y Daniela Celis se preparan para recibir a los gemelos que sin dudas cambiarán sus vidas para siempre.

En este escenario, al joven ex verdulero y recolector de residuos, le ofrecieron un nuevo trabajo en televisión y sin dudarlo aceptó feliz.

“Voy a estar como panelista en Ariel en su salsa. ¡Estoy muy contento, para los que me quieran!”, escribió Thiago en una story que publicó en su perfil de Instagram, en referencia al ciclo de Ariel Rodríguez Palacios, donde también colabora Mica Viciconte y su amigo Nacho Castañares.

Al salir del reality que a partir del 11 de diciembre volverá a tener una nueva edición en el canal de las pelotas, Thiago abrió una verdulería propia y durante los primeros días Daniela Celis lo acompañó en la atención.

Sin embargo, posteriormente decidió cerrarla luego de mensajes que le escribieron sus seguidores. “Yo tenía una cuenta de Instagram de la verdulería, y me hablaban mucho por ahí y me decían que la gente que dejaba estaba todo el día haciendo bol… tomando, fumando…. Entonces, para no quedar mal, cerré”, contó.

Ahora, el nuevo trabajo se presenta ideal en medio de la llegada de sus hijos a quienes esperan con ansias.