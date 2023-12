Huérfanas: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 6 de diciembre de 2023 00:00

Momentos muy intensos se viven en Huérfanas, la ficción turca cuyo nombre original es Kirgin Çiçekler. La trama avanza con una historia que mantiene a sus protagonistas unidas por la amistad pero todo puede terminarse en cualquier momento.

En el capítulo de este miércoles, Mesude (Derya Artemel) entrará en pánico ante la posibilidad de que Kemal (Cansu Firinci) se vaya y la deje. Con lágrimas en los ojos le preguntará si la ve fea. Pero luego hará el pedido de que esté con ella siempre.

"Tu me amas como nadie puede hacerlo. Nadie me ama como tú. Promete que me amarás. Hazlo Kemal, no me dejes sola. No vas a dejarme, ¿verdad?", le dirá la mujer en un estado de desesperación. Esta escena, él la aprovechará para beneficio propio.

Lejos de esto, se producirá una situación que desencadenará una pelea impensada. Defne (Nil Keser) encarará a Cemre (Hazar Motan) y delante de todos sus compañeros la dirá que Eylül (Biran Damla Yilmaz) la está engañando.

"Tu eres una perdedora y además te tienen lástima", comenzará lanzando para luego subrayar: "Serkan (Mehmet Aykaç) quiere a Eylül. Ellos se siguen viendo en secreto y tu consideras a Eylül como tu hermana. Qué estúpida...".

Tras esta revelación, Cemre encarará a Eylül afuera del colegio y delante de sus amigas. "No intentes intervenir Songül (Gökçe Akyildiz). Siempre decides todo lo que demás debemos hacer", lanzará a los gritos pero lo más duro será cuando revele un secreto: "Y tu mantuviste el secreto de la madre de Kader".