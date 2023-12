Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes

martes, 5 de diciembre de 2023 00:00

Con un fuerte giro a punto de darse que podría cambiarlo todo. Así avanza Todo por mi hogar, la novela turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La ficción tuvo un momento de máxima tensión este lunes cuando Emel decidió irse de la casa para internarse en un orfanato mientras que en otro punto del pueblo, varias personas sufrían una gran intoxicación.

En el capítulo de este martes, Ömer (Yigit Koçak) no contendrá las lágrimas por lo ocurrido con su hermana Emel y se desahogará ante Sevgi (Yildiz Kültür). "No le diga a nadie que Emel quería quedarse en el orfanato. No soportaría que la gente diga que no podía cuidarla", señalará el joven entre lágrimas.

A partir de esto, Sevgi tomará una decisión para sacar a su nieto de esa condición extrema de pobreza, aunque eso signifique cortar relación con su hijo.

Por otro lado, Ahmet (Kaan Çakir) buscará saber quién es el responsable de la intoxicación masiva que sufrieron en el comedor del club y las miradas caerán en Akif (Celil Nalçakan). "¿Aceptas haberle ofrecido carne podrida a toda esa gente?", señalará Ahmet a lo que Akif aclarará que él acepta haber comprado la carne pero apuntará a la responsabilidad del cocinero: "él lo preparó sin mirar la fecha de caducidad".

"Tú tienes la culpa por haber traído carne podrida y tú por no haber revisado. Así que la culpa es de los dos", lanzará Ahmet quien luego dispondrá que ambos terminen sin trabajo, los despedirá. "No deberías cocinar sin revisar", señalará el dueño quien luego le aclarará a Akif: "al ser su socio, puedo no definirlo con Nebahat".

Lejos de todo esto, los conflictos no se demorarán en renovarse en el colegio. Es que Berk (Recep Usta) se aprovechará del secreto que Doruk (Onur Seyit Yaran) le contó a Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) sobre el oso de peluche de la suerte y lo revelará delante de todos los compañeros. Con un oso enorme, el rubio lo ridiculizará a su ex amigo.

"Lo traje para que no estuviera sólo amigo", dirá Berk a lo que luego agregará: "duermes con un oso de peluche. Eso le dijiste a tu novia". Ante esto, Asiye lo desmentirá pero el joven redoblará las palabras humillantes: "bueno, dijo algo similar. Te dijo que dormía con un oso y lo abrazaba. Lo escuché de su boca. No trates de defenderlo. A partir de entonces él no confía en tí".

Al escuchar esto, Doruk entenderá que fue él quien escribió la nota para generar una pelea entre él y Asiye. "Sí escribí la nota. Quería poner a prueba su amor pero me decepcionaron por desgracia. "¿Y quién eres tu para arruinar relaciones?, ¿eres idiota?, ¿cuál es tu problema", señalará Doruk a lo que Berk sentenciará sin más rodeos: "me molesta todo lo que tiene que ver contigo".