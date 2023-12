Huérfanas: avance del capítulo de este martes

martes, 5 de diciembre de 2023 00:00

Una semana con cambios, en la que varios personajes vivirán la llegada de personas que les darán giros a sus vidas. Así avanza Huérfanas, la novela turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Kirgin Çiçekler.

En el capítulo de este lunes, Songül (Gökçe Akyildiz) dejó el orfanato para ir con sus tíos. La decisión llenó de dolor a sus amigas pero lo peor llegó después cuando Neriman (Sacide Tasaner) separó a las chicas de la habitación y las reubicó en diferentes habitaciones.

En el episodio de este martes, Güney (Arif Diren) irá a la tienda donde estará Songül (Gökçe Akyildiz) con su tía comprando ropa. Allí el joven se presentará e incentivará a la chica a medirse las prendas nuevas.

Lejos de esto, Toprak (Özgür Çevik) volverá a cautivar a Feride (Ipek Karapinar) con un gesto. El joven le preparará una cena y ella no podrá creer el paso de él para conquistarla. "Estoy sorprendida, hiciste un buen trabajo con la pasta aunque me cuesta mucho creerlo. Me gusta si sabes cocinar. ¿Cómo es posible?", le expresará la mujer.

Lejos de él inhibirse con las palabras de ella, le aclarará que todo esto es producto de los sentimientos que tiene para con ella. "No lo se, supongo que es el amor", le dirá.

Por otro lado, Eylül tendrá una videoconferencia con su hermana Busra (Esma Yilmaz) quien le contará que Kemal (Cansu Firinci) irá a la fiesta escolar. Esto generará rechazo de la joven para asistir pero al escucharla, rápidamente intervendrá Kader (Çagla Irmak) para recordar la promesa que había entre ambas.

"Tu hermana va a ir al festival", señalará la chica a Bursa y luego le recordará a Eylül: "me lo prometiste, vas a conseguir el número de teléfono". Así será como la chica accederá a ir y una vez en el teatro, le sacará el celular a su padrastro para obtener el número. Pero la chica no se dará cuenta que a pocos metros, una mujer ve cómo le roba el aparato.