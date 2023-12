Diego Torres rompió el silencio y habló de su nueva novia: "me quiere mucho"

martes, 5 de diciembre de 2023 15:27

Finalmente, y después de muchas idas y vueltas, de muchos rumores, Diego Torres rompió el silencio con respecto a la mujer que conquistó su corazón en el último tiempo. El cantante, que viene de cautivar a una multitud en el Arena de Buenos Aires, decidió hablar de la persona con la que comparte su tiempo directamente ante su público.

Fue durante una de sus actuaciones, donde como algo casual reveló que tiene a su lado a una mujer que lo "quiere mucho". De esta forma decidió compartir públicamente su nueva historia de amor. La escena fue tomada del show y difundida a través del programa Socios del Espectáculo por ElTrece.

Allí se vio cómo Marcela Morelo se pone en el papel de "preguntona" y él le confiesa oficialmente su relación con Martina Díaz. "Hay una persona que me quiere mucho y eso es importante... Espero que del otro lado piensen lo mismo", se lo escucha decir a Diego Torres sobre Martina Díaz.

Luego Marcela Morelo, fue por más: "¿Está?". Pero Torres respondió con complicidad: "No, no está". Ante la pregunta sobre si era de otro país, el cantante compartió detalles: "No, es del barrio, del barrio de acá, yo nunca me fui. Allá me fui a trabajar, pero siempre volví, tenía un cordón umbilical muy grande con el país".

Marcela, con humor, parafraseó una chacarera: "es como la chacarera que dice para que me fui allá, a no se donde, si estaba acá cerca". Torres coincidió con una sonrisa: "lo mismo digo yo, estaba acá cerca".

Paula Varela, en el programa, destacó que la confirmación de la relación tuvo lugar en el Movistar Arena, frente a Marcela Morelo, quien indagó y logró que Diego Torres blanqueara públicamente su romance con Martina Díaz, marcando así un nuevo comienzo en la vida sentimental del reconocido artista."

Este anuncio llegó después de su separación de casi 20 años con Débora Bello.