Levantaron el programa de Dady Brieva en C5N: ¿qué pasó?

lunes, 4 de diciembre de 2023 12:22

Dady Brieva, el humorista y conductor de Peronismo Para Todos en C5N, no volverá a la pantalla del canal oficialista. El programa fue levantado de la grilla tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales de noviembre.

Según informaron desde el ciclo Siempre Primicias (Canal Extra TV), Peronismo Para Todos dejó de salir al aire hace tres semanas. "Quedaban un par de programas en diciembre, pero no volvió y no se despidió. El año que viene no se sabe qué va a pasar y hay muchos cambios en C5N que tienen que ver con el cambio político", detallaron.

La última emisión del ciclo de Dady Brieva fue el 5 de noviembre, y allí el humorista había expresado su preocupación por el triunfo de Milei. "Es la primera vez en 40 años que peligra la democracia. Nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo", dijo.

El levantamiento de Peronismo Para Todos es un claro reflejo del cambio político que se produjo en Argentina tras las elecciones. El canal oficialista, que había sido un bastión del kirchnerismo, está realizando cambios para adaptarse a la nueva realidad.