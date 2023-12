La angustia de Daniela Celis en medio de su embarazo: "No quería que me vean mal"

lunes, 4 de diciembre de 2023 11:57

Daniela Celis y Thiago Medina se preparan para dar la bienvenida a sus gemelas, y todo este proceso lo comparten ambos en las redes sociales. Pero quien vive este momento con más intensidad es ella quien en las últimas horas compartió abiertamente uno de los últimos desafíos emocionales que enfrenta durante su embarazo.

A través de sus historias, la exconcursante de Gran Hermano (Telefe) compartió un video en el que le habla a los seguidores y les cuenta que debido al tamaño de su panza, necesita ayuda para muchas cosas, entre éstas el simple acto de vestirse.

"Hoy llegó el día que no quería que llegara nunca: no me puedo vestir, no puedo ponerme zapatillas, medias, atarme los cordones ni cortarme las uñas de los pies. No puedo hacer nada, y es normal, es parte del embarazo", compartió Daniela, a quien se la ve vestida de color rojo.

Luego aclaró por qué ese color: "Es para volver a sentirme bien conmigo misma. Es un color que me acompañó mucho".

Celis expresó sentirse "medio inútil" al enfrentar la incapacidad de realizar tareas cotidianas de manera habitual y comentó sobre la dificultad que experimenta al vestirse y comprar ropa. "Como que necesitás ayuda todo el tiempo y tenés que molestar a la gente", aseguró.

Además, la futura mamá aclaró que tuvo que interrumpir otro video porque estaba a punto de llorar, prefiriendo no mostrar ese estado anímico. "No quería que me vean mal, pero bueno, es parte de la realidad de las cosas que estamos pasando", concluyó, compartiendo abiertamente su experiencia y conectando con sus seguidores en este momento emocionalmente desafiante.