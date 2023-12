Huérfanas: avance del capítulo de este lunes

lunes, 4 de diciembre de 2023 00:00

Una advertencia, una mentira y una emboscada confluirán este lunes en Huérfanas, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Kirgin Çiçekler. La novela avanza con una trama atrapante en la que sus protagonistas se enfrentan a situaciones extremas pero siempre unidas a pesar de la presencia de quienes quieren hacerle mal.

En el capítulo de este lunes, Kader irá a ver a los tíos de Songül para aclararle que la chica no está sola y ella no tolerará que le hagan más daño. "Ustedes arruinaron a mi amiga, a mi hermana. No vuelvan a hacerle daño. Si lastiman a mi amiga, yo los lastimaré. Les advierto que si lo hacen, voy a vengarme de la peor manera", lanzará la joven.

Lejos de todo esto, la madre de Kader (Çagla Irmak) convocará a Kemal (Cansu Firinci) a un lugar puntual para hablar y allí le dejará en claro que no permitirá que le haga daño a su hija. "Entendiste de lo que soy capaz. Si te acercas a Kader voy a hacer que te maten", señalará.

Por otro lado, Eylül (Biran Damla Yilmaz) hablará con Serkan (Mehmet Aykaç) y le contará que Cemre (Hazar Motan) está enamorada de él y por ese motivo la relación de ambos no podrá seguir adelante. "Ella quiere estar contigo", señalará la chica.

Ante esto, él no soportará la posibilidad de que no puedan ser novios por una tercera persona por la que él no siente nada. Por eso le aclarará: "Cemre siempre fue una buena amiga, no me gusta". Pero Eylül le dejará en claro que no importa lo que él sienta sino lo que sienta su amiga: "Cemre es una de mis mejores amigas, por eso no puedo estar contigo".

Por otro lado, Defne (Nil Keser) pondrá en marcha un plan que tendrá un claro objetivo y la primera que caerá será Meral (Aleyna Solaker).