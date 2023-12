"Pobre": Lizy Tagliani reveló el lado B del casamiento glam de Nicole Neumann

domingo, 31 de diciembre de 2023 08:03

Lizy Tagliani fue la invitada al último programa del año de "La noche de Mirtha" (ElTrece) y con su particular humor, reveló las perlitas del casamiento de su gran amiga Nicole Neumann.

“Lo pasamos bárbaro y yo me sentí como Lady Di de la cantidad de gente que había. ¡Era un mar! Fue hermoso. Lo pasamos muy bien. También tu voluntad, y la de todos, de ir hasta Berazategui un fin de semana largo”, recordó con Mirtha, quien también fue invitada.

A su vez, compartió un incidente no vemos: la diva casi se cae. “Alguien se agarró del tul y casi te vas para atrás”, señaló la actriz y conductora. “¡Sí! Fue Gustavo Yankelevich. No me tendría que haber puesto ese tul”, dijo Mirtha, entre risas. Pero no fue la única con problemas en la indumentaria. “Pobre, a las novias siempre se lo pisan (al tul). A Nicole le pasó lo mismo, porque se engancha con todo”.

Al instante, recordó otro hecho que dio que hablar en la ceremonia. “¡Se desmayó un amigo de Flavio!”, sentenció.

Mendoza, también invitado al programa, detalló: “Yo quería que a mi amigo se lo comiera un cocodrilo. Se desmayó en plena ceremonia, fue un papelón”. El joven fue asistido por un golpe de calor, atribuido a que estaba incómodo con un traje.

Más recuerdos

Lizy Tagliani volvió a abrir su corazón en La Noche de Mirtha y habló a fondo de su historia personal. La actriz y conductora reveló que sufrió bullying y discriminación en su infancia por ser una persona trans.

"En realidad yo nunca descubrí que era hombre. Yo recuerdo muy feliz haber sido Luisito. Nunca fui un Luisito Luisito, pero tampoco elegí ser Lizy. ¿Quién en su sano juicio elegiría ser una chica trans, no conseguir trabajo, vivir en un pueblo?", contó Tagliani.

La conductora también recordó que a los siete años ya se vestía de nena. "Una vez, en octubre, el entonces llamado ‘Día de la Raza’, le dije a mi mamá que quería que me llamara Carla María Marconi", reveló.

Tagliani puso el foco en el gran apoyo que supuso su mamá en su transición. "Si se hubiera opuesto, hubiera sufrido mucho, como lamentablemente mucha gente sufre hoy en día", dijo, según resaltó Noticias Argentinas.

Además, la actriz se sinceró y contó que ha sufrido mucha discriminación en los boliches, aunque se tomó el tema con humor. "Yo creo que ha sido más por fea que por travesti", bromeó.