"Me tomé todo con...": Wanda Nara hizo un balance de su 2023 y recibió cariño de los famosos

domingo, 31 de diciembre de 2023 11:33

Wanda Nara encaró un año muy particular, lleno de desafíos profesionales pero sobre todo, de salud. En tratamiento por leucemia, la empresaria no paró y fue la cara de "Masterchef Argentina", se lanzó como cantante y recientemente, ganó un certamen de baile en Italia. Su popularidad y generación de proyectos no tienen techo.

"2023... Fuiste increíble e inolvidable, debuté con mucha expectativa como Conductora de Masterchef @telefe y el rating nos acompañó, me gane mi primer Martín Fierro como revelación. Al otro día me internaron y ya saben lo que pasó después", posteó en Instagram.

Y relató sus apuestas, en el escenario difícil. "Sin embargo, decidí tomarme todo con música y baile @ballandoconlestelle Gané la copa más grande y más increíble con una final histórica de rating en Italia ???? ,después de más de 17 bailes cerré con un tango inolvidable, sentí miedo de perder por mi elección tan Argentina. Pero gané y la emoción fue aún más grande... También canté y fui una Bad Bitch. Hoy mi canción es inspiración para algunos e infaltable en fiestas".

Con un carrete de imágenes familiares, sorprendió la inclusión de un documento con la confirmación de su diagnóstico de Leucemia Mieloide Crónica y su buena respuesta al tratamiento.

"Gané otro Martín Fierro esta vez por la moda que tanto me apasiona. Mi @mauroicardi salió campeón con el equipo y en la ciudad que Amo, que tanto insistí, trabajé y traje a jugar. Además de deportista del año. Mi empresa @wandanaracosmetics marcó la marca más grande en ventas desde que nos lanzamos. Inauguramos nuevos negocios. Sacamos la línea íntima y agrandamos la colección con un lanzamiento nuevo cada mes", señaló.

Nara sentenció: "Mi familia que es lo único importante para mi tiene Salud y es feliz... qué más puedo ?? pedir 2024, te dejé la vara muy alta, no me falles. Feliz año para todos".

Muchos famosos le mostraron su apoyo y resaltaron el cariño a la conductora. Su mamá Nora dejó unas emotivas palabras: "Aplaudirte de pie es poco! Sos el ejemplo que cuando se quiere se puede. Me explota el corazón de orgullo, hija hermosa de mi vida. Mereces todo lo bueno que te sucede, porque sos una luchadora y guerrera que nunca se queda esperando que le lluevan las cosas. Sale a trabajar aún en condiciones que muchos se quedan, y te faltó poner que además sos Manager en un mundo machista. Felicitaciones te deseo con todo mi amor un gran 2024".