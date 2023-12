"Me cuesta creer...": el sentido adiós de una conductora que no seguirá en la TV Pública

domingo, 31 de diciembre de 2023 13:57

Con el cambio de gestión del Gobierno nacional, los medios de comunicación públicos tienen nuevas gerencias y responsables con lo que la grilla cambiará. Eso afectó a programas clásicos como "Conectados" con Sergio Goycochea y Noe Antonelli. La periodista hizo un sentido posteo en Instagram para compartir su sentimientos.

"Me cuesta creer que después de 4 temporadas no vaya a compartir más mis tardes con @okgoyco90, recorriendo lugares espectaculares de Buenos Aires, y transmitiendo a cada uno de los que nos miran nuestra curiosidad genuina en cada historia que contamos. Como todos los ciclos, a veces hay que dejarlos decantar. Independientemente de lo que nos depare el destino. Pero en esta oportunidad me cuesta", detalló Noe, que también trabaja en Telefe.

"Conectados fue el programa que me conectó conmigo misma. Que me hizo darme cuenta que no tenía que contar la mejor primicia para honrar esta profesión. Que podía ser yo como soy en la casa de mis papás en Venado Tuerto, que podía conducir un programa que abarcara todos los temas con naturalidad, y que esas cosas que no me gustan podían no estar. Que se puede imprimir el alma, en un mundo a veces frívolo. Eso hicimos durante casi 1.000 programas. Y por eso terminamos con una sonrisa", resaltó con un video en el que repasó momentos del programa.

Se despidió dando gracias "a todo el gran equipo que produjo mas de 5.000 historias, gracias a aquellos que hicieron posible que suceda, gracias a la gente que nos acompañó siempre y gracias a @oscargomezale @leoflores5 y @damiankirzner que un día pensaron en esta dupla, y mucho antes que nadie, sí que la vieron".