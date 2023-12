Daniela Celis y un cambio radical con Thiago Medina, antes de recibir a sus bebés

domingo, 31 de diciembre de 2023 15:18

Daniela Celis se despidió de "La noche de los ex" de Gran Hermano y del streaming de Telefe para concentrarse en esperar a sus gemelas. En la previa del nacimiento, compartió un divertido momento con su pareja Thiago Medina.

Es que "Pestañela" le hizo un cambio de look a Thiago con tinturas fantasía. "Lo tiene decolorado y vamos a ver si entre todos podemos convencerlo", dijo en relación a teñir al joven, también exGH. ¡Y lo hizo! "¿Qué se me ocurrió para distraerme? ¿Qué se viene?", dijo la joven, enfocando al joven que ya tenía colocada la tintura y un gorro. Ya esperando que se cumpliera el tiempo, él agregó "(se viene) algo raro".

Luego, los resultados fueron tremendos: Thiago lució su pelo azul eléctrico y Daniela terminó el estilismo. ¡Qué manera de recibir el 2024!

En tanto, Daniela espera pacientemente que nazcan sus bebés y señaló que debe cuidarse y mantener reposo. "No es un adiós, es un hasta luego. Hoy (por el viernes) fue un día muy espacial, donde está mami se retira (temporalmente) de hacer lo que amo, lo que me llena, lo que me hace feliz, de ir a trabajar a un lugar donde siempre soñé! Y tanto me costó! De verlo por el otro lado de la pantalla creyendo que era imposible de llegar!", posteó en Instagram.





"Hoy me toca ser madre por primera vez y pensar en el bienestar de mis bebas, entendiendo que son mi prioridad y responsabilidad, con la cuenta regresiva para conocerlas y verlas, cuidándome de todo para que nazcan a termino y nada pase, dando todo de mí para ellas.. Oficialmente mi última vez en pantalla con la panza! Nos vemos pronto, renovada, con las bebas en brazos, y con muchas ganas de seguir estando!", sentenció agradecida.