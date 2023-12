"Probamos un...": Soledad Fandiño contó lo que vivió con John Depp

domingo, 3 de diciembre de 2023 00:00

Este sábado, Soledad Fandiño estuvo invitada en PH, Podemos Hablar (Telefe) y brindó detalles de su vida personal. Lo cierto es que la actriz contó la experiencia que vivió con un famoso y sorprendió a todos.

La argentina empezó contando que conoció a John Depp, pero en ese momento no lo reconoció. La mujer detalló que con su pareja estaban recorriendo una casa prestigiosa de muebles, que contaba con precios muy elevados. La joven expresó que "estaba en el sillón y alguien se acerca". Luego, sumó que el hombre estaba vestido de una manera llamativa, con mucho cuero. "Me dijo algo en inglés y se fue. Pero el oído no se me acostumbraba", subrayó.

Posteriormente, la famosa contó que "me retiré y mi pareja de ese momento me miraba sorprendido y me preguntaba que había sucedido". Soledad contó que no entendía que estaba sucedido y luego, entendió que había estado Jonh Depp. "Después estaba en otro piso y estaba con una chica", subrayó.

Por último, Fandiño destacó que se quedó con la gran duda de qué le había dicho. "Probamos un sillón juntos", cerró la famosa. Y aseguró que esa experiencia quedó para siempre en su memoria.