"Me pidieron ser...": Natalia Oreiro habló de su faltazo al Martín Fierro de la moda

domingo, 3 de diciembre de 2023 15:30

Este sábado, los famosos se congregaron en la ceremonia de los premios "Martín Fierro" que destacó el aporte a la industria de diseñadores, colecciones, modelos, estilistas, fotógrafos y personalidades. Entre los que recibieron la estatuilla estuvo Natalia Oreiro, quien pisa fuerte a la hora de las tendencias, pero extrañó su ausencia.

Es por eso que la actriz y cantante quiso aclarar lo que pasó en un posteo en Instagram y despejar dudas. "Muchísimas gracias por el @martinfierromoda. Anoche no pude estar presente porque dos amigos muy queridos me pidieron ser maestra de ceremonias de su boda. Mi querida @luligemelli brilló con un @ramirezdenegro", comenzó escribiendo Natalia. Quien recibió la estatuilla fue Luli Gemelli, quien trabaja en el estilismo de Oreiro.

"Me gustaría hablar de lo que significa para mí, la Moda y la importancia del contenido que ella refleja, desde lo artístico, lo político, lo social y lo que podemos decir desde el vestir. Cada personaje que me ha tocado representar, empieza a nacer desde cómo se viste, lo que siente y de qué manera lleva lo puesto", reflexionó.

Cerró su mensaje con "este premio para mi es muy importante porque es el reconocimiento, no solamente de la construcción de mi trabajo como actriz, si no el reconocimiento a todas las personas que a lo largo de estos 30 años de carrera me han acompañado y ayudado desde el arte del vestuario, el maquillaje y el peinado, a armar mis personajes. Gracias por ser parte".

Gemelli se emocionó con las palabras de la actriz: "Lloro de la emoción! Lo que te quiero! Y AMO! ser parte de estas locuras que armamos juntas! Altas, siempre!!".