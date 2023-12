Traicionada: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 27 de diciembre de 2023 00:00

La tristeza y ¿el final? de una relación atraviesa a Traicionada, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita momentos claves en la Segunda Temporada con un amor que parece estar por terminar y nuevos giros que sorprenderán a todos.

En el capítulo que se vio este martes por Telefe, Asya (Cansu Dere) decidió cortar toda relación con Aras (Berkay Ates) después de que se enteró que él se dio cuenta que Haluk (Burak Sergen) sufría un infarto y no hizo nada para evitarlo. "Lo único que me queda es irme de acá", lanzó la doctora para poner punto final.

"Honestamente quería irme de acá y encontrar la felicidad empezando una vida nueva pero no pude", lanzó Asya minutos antes de ingresar al salón donde se desarrollaba la boda entre Selcuk (Taro Emir Tekin) y Nil (Nazli Bulum). Luego indicó que le quedaron cuentas pendientes en su pueblo y por eso decidió quedarse. "Mientras quieran vengarse de mi, los haré arrepentirse de haberme quedado acá", apuntó.

A partir de esto se abrió una nueva etapa en la ficción, nuevamente con la venganza como leiv motiv pero esta vez más firme que nunca. Ahora Asya encabezará las maniobras necesarias para poner fin a la maldad de todos los que se esmeran por hacerle daño desde Derin (Melis Sezen) hasta Volkan (Caner Cindoruk) y Gönul (Gözde Seda Altuner). Pero ¿qué pasará con Aras?, ¿abandonó para siempre la ficción?

La respuesta es NO. Con el giro de Asya en la ficción también vendrá un nuevo camino de la trama y con un perfil diferente que tendrá el personaje que hasta hoy conquistó a la doctora. Aras no abandonó la trama y muy pronto volverá a estar en el ruedo pero esta vez no con la cara que todos conocen sino con otra imagen que impactará a todos y sin dudas atrapará aún más a los seguidores, tal como ya ocurrió en Turquía y cada país donde se emitió la novela. Acá Volkan será uno de los que sin dudas quedará mal desconcertado en la trama.

En el capítulo que se verá este miércoles por Telefe, Asya encarará a Derin quien se verá contenta por haber comprado el hospital y sentir que así tiene en sus manos a la doctora. "Se que compraste este hospital sólo para ayudarme", dirá con ironía Asya.

Paralelamente, Volkan se dará cuenta que no puede "confiar demasiado en la familia Güclü". "Tengo que conservar el poder en mis manos. ¿No crees?", señalará el esposo de Derin a su amiga a quien le pedirá fidelidad en su camino.

Más tarde, Asya recibirá a Volkan en su casa y aplicará sus atributos de seducción para atraparlo en su venganza. "Perdona que te diga esto pero creo que te están utilizando. Por eso te contrataron para dirigir su empresa, tras la muerte del señor Haluk. Si no hubieras dirigido la empresa, ¿qué habrían hecho?. Te necesitan y no hay otra opción", señalará Asya quien luego le dirá que ella cree que prepararán todo para que Selcuk dirija la empresa y él sea desplazado..