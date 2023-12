Todo por mi hogar: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 27 de diciembre de 2023 00:00

Momentos tensos y dramáticos se viven en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita la Tercera Temporada con una muerte a punto de desencadenarse y el dolor que nuevamente llegará a los protagonistas.

En el capítulo de este miércoles, Ahmet (Kaan Çakir) estará decidido a acercarse más a Ömer (Yigit Koçak) como su padre y estrechar vínculos con él. Para ello planeará un cumpleaños sorpresa en el club pero la decisión no caerá bien en su familia que rápidamente reaccionará en su contra.

"¿Es una broma verdad?. Papá no juegues conmigo", lanzará Sarp (Atakan Özkaya) pero su padre redoblará la apuesta: "será una fiesta sorpresa y también voy a ofrecer un banquete". Ante esto, el joven rechazará la decisión y le aclarará que él no lo acepta y esa relación que está naciendo entre padre-hijo "es ridículo".

Lejos de esto, Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) hablará con su madre y le confesará que le sacó el celular que tenía guardado y se lo dio a Afra (Ecem Sena Bayir). "Se lo presté a una amiga. El suyo se rompió y no hay problema", lanzó el joven generando la rápida reacción de Sengul (Fadik Sevin Atasoy).

"¿Por qué prestas mis cosas sin preguntar antes?, ¿a quien se lo prestaste?", preguntará para luego escuchar que se lo dio a Afra pero ella se lo dio a Leyla (Nazli Çetin) "porque lo necesitaba". "¿Ogulcan quieres matarme?, haces lo posible para quedar bien con ella, ¿estas demente o qué?", agregará aclarando que ese celular era muy importante para ella porque allí tenía "fotos prohibidas, no tenía por qué prestárselo".

Pero ya es demasiado tarde. Leyla vio el video que tenía el celular que demuestra que Melisa (Damlasu Ikizoglu) estuvo involucrada en la muerte de Kadir (Halit Özgür Sari). Frente a esto, Süsen (Lizge Cömert) hablará con Akif (Celil Nalçakan) y le contará lo que ocurrió.

"Cómo no nos deshicimos de ese video. Sólo nos está dando problemas", lamentará Akif quien le pedirá a Süsen que se mantenga lo que más pueda al margen para evitar cualquier repercusión. "Hablaré con Leyla y vas a esperar hasta que yo te llame. No quiero que hables con nadie y no vayas a ningún lugar", finalizará.