Lucas Benvenuto compartió una foto vieja de Jey Mammon y sorprendió a todos

miércoles, 27 de diciembre de 2023 20:52

Jey Mammon decidió dar vuelta la página y emprendió una nueva propuesta laboral. Lo cierto es que el actor apostó por el teatro, su gran amor y algo que realmente lo apasiona. El famoso en su cuenta de Instagram publicó diversos momentos de su llegada a Carlos Paz, sin embargo esto no fue muy bien visto por Lucas Benvenuto.

“El daño que me hicieron nadie lo va a reparar", remarcó Lucas en las historias de su cuenta de Instagram. Vale destacar que el joven anteriormente había denunciado a Jey ante la Justicia por abuso sexual, pero la causa quedó prescripta.

El joven subrayó que "no me importa que vuelva a trabajar " y agregó que "la vida sigue, al menos para a mí". Luego, subrayó que "lo que no te mata te hace más y más fuerte".

Por último, el joven agradeció el apoyo de todos sus seguidores y remarcó que seguirá adelante cueste lo que cueste.